Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, увеличилось до 16
Система ПВО сбила ещё три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых дронов за сутки достигло 16.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил он.
Ранее сообщалось, что за период воздушной тревоги над Ленинградской областью расчёты противовоздушной обороны уничтожили 56 беспилотников. В результате налёта БПЛА произошёл пожар в порту Усть-Луга.
