Укус клеща, который меняет жизнь: В США всё чаще находят опасную аллергию на мясо

В США всё чаще выявляют альфа-гал-синдром — редкую аллергию на красное мясо, которая развивается после укуса клеща. По оценке CDC, с 2010 по 2022 год в стране зафиксировали более 110 тысяч подозреваемых случаев, а реальное число затронутых людей может достигать 450 тысяч, пишет The New York Times.

Чаще всего заболевание связывают с укусом клеща lone star. Его слюна содержит молекулу альфа-гал, которая может запустить иммунную реакцию, а затем привести к аллергии на говядину, свинину и другие продукты животного происхождения. Симптомы нередко проявляются не сразу, а спустя несколько часов после еды.

Обычно у пациентов появляются крапивница, рвота, диарея или затрудненное дыхание. В тяжёлых случаях реакция может перейти в анафилаксию и закончиться госпитализацией. CDC отмечает, что болезнь до сих пор остаётся недооценённой, в том числе из-за того, что далеко не все врачи хорошо знакомы с этим диагнозом.

Сейчас врачи всё внимательнее изучают не только пищевые риски, но и возможную связь синдрома с другими проблемами здоровья. Отдельные исследования указывают, что он может быть связан с желудочно-кишечными жалобами, а также потенциально с сердечно-сосудистыми нарушениями, хотя этот вопрос ещё требует дальнейшего изучения.

На этом фоне медики всё чаще говорят и о смертельных случаях. В 2025 году в научной публикации был описан первый хорошо документированный летальный исход после реакции на мясо у пациента с подтверждённой чувствительностью к альфа-гал.

Рост числа случаев связывают в том числе с расширением ареала клещей и увеличением контакта людей с ними. В CDC подчёркивают, что проблема особенно заметна в южных, центральных и восточных штатах страны, а потому советуют уделять больше внимания защите от укусов и ранней диагностике.

