По его словам, украинское руководство готово на всё, чтобы усугубить крупнейший в мире энергетический кризис. И тем самым ускорить энергетический коллапс в Европе. Так глава фонда отреагировал на пост о том, что атаками на порт Усть-Луга Киев стремится ещё больше обострить ситуацию с нефтью.

Напомним, что в Ленинградской области за день уничтожено 56 беспилотников. Силы ПВО продолжают активную работу: местные жители фиксируют в небе взрывы и яркие вспышки. Одна из самых массированных атак на порт Усть-Луга могла быть произведена с территории стран НАТО, считает военный эксперт Владимир Попов. Источники запуска дронов — акватория Финского залива, где под разными флагами ходят суда с диверсионными группами, а также территории Эстонии и Латвии. Выбор порта Усть-Луга эксперт объяснил его стратегической значимостью: через объект идёт перевалка топлива и газа, он обеспечивает внутренние нужды региона и морской трафик в Калининград. Рядом также находится Ленинградская атомная электростанция.