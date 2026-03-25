25 марта, 15:47

До 20 выросло число дронов, сбитых на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в мессенджере МАХ о том, что столичная система противовоздушной обороны успешно отразила атаку ещё четырёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону города. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.

Таким образом, общее количество БПЛА, перехваченных с начала текущих суток, достигло 20.

Ленинобласть ночью была атакована БПЛА типа FP-1 и «Лютый»

Ранее сообщалось, что за период воздушной тревоги над Ленинградской областью расчёты противовоздушной обороны уничтожили 56 беспилотников. В результате налёта БПЛА произошёл пожар в порту Усть-Луга.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Демьянова
