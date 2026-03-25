До 20 выросло число дронов, сбитых на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в мессенджере МАХ о том, что столичная система противовоздушной обороны успешно отразила атаку ещё четырёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону города. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.