Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 17:02

Кремль призвал Израиль не делать опасных шагов в отношении Ирана

Москва призывает израильскую сторону, наносящую удары по Ирану, воздерживаться от потенциально рискованных действий. Такую позицию озвучил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что РФ поддерживает контакты со всеми участниками ближневосточного противостояния, в том числе с Тель-Авивом, стремясь донести до них необходимость избегать резких шагов.

«Мы со всеми сторонами пытаемся быть в диалоге, чтобы именно их призывать к тому, чтобы не делать таких потенциально опасных шагов», — сказал он.

Ранее иранские власти опровергли заявления президента США Дональда Трампа о якобы ведущихся переговорах с Тегераном. Подобные утверждения не соответствуют действительности и являются недостоверными, заявили в Тегеране. Согласно позиции иранской стороны, США начали военные действия в период переговорного процесса, что ставит под сомнение намерения Вашингтона достичь договорённостей.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar