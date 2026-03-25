25 марта, 17:18

Госдеп: Поддержка Украины продолжается в «огромном объёме»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / teal sun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / teal sun

Вашингтон не снижает оборотов в вопросе финансовой и военной поддержки Киева, задействуя колоссальные объёмы ресурсов. О такой позиции американской администрации сообщил на слушаниях в комитете по международным делам палаты заместитель главы госдепартамента по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

«Администрация выделяет огромное количество ресурсов, связанных с поддержкой Украины», — сказал он.

Выступая перед законодателями, дипломат добавил, что Белый дом держит курс на активное содействие программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Её суть сводится к приобретению европейскими партнёрами американских вооружений для последующей отправки на Украину.

Генерал-майор Ивлев: Киев может получать откаты от западных оружейных концернов
Генерал-майор Ивлев: Киев может получать откаты от западных оружейных концернов

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия стала единственной европейской страной, которая ни разу не поставляла оружие Киеву. Он подчеркнул, что Венгрия с самого начала последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта. По его словам, позиция Будапешта принципиальна и не менялась под внешним давлением.

Вероника Бакумченко
