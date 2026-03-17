Стремление Киевского режима затянуть вооружённый конфликт с Россией может объясняться финансовой заинтересованностью украинского руководства в поставках западного оружия. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Я предположу: а не в доле ли с этими предприятиями ВПК современное киевское руководство? Не в доле ли они по откатам? Ведь это же деньги, это же заказы», — сказал парламентарий.

По словам депутата, нынешняя ситуация выгодна западным оружейным корпорациям, которые получают многомиллиардные контракты на фоне боевых действий. В этой связи, считает Ивлев, руководство Украины может быть прямо заинтересовано в продолжении войны, так как это обеспечивает приток финансирования и вооружений.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается, смог ли бы жить на Украине в условиях продолжающегося конфликта. Высказывание прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений возможных путей урегулирования конфликта. В последние недели президент США неоднократно комментировал ситуацию вокруг переговорного процесса и перспективы дипломатического решения.