В Нью-Йорке приземлился борт спецотряда «Россия»

По данным Flightradar24, борт Ил-96 летного отряда «Россия» совершил посадку в Нью-Йорке. Это событие произошло на фоне циркулирующих сообщений в СМИ о возможном визите российской парламентской делегации в США.

Воздушное судно совершило посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке около 19:28 по московскому времени.

Ранее в СМИ сообщалось, что группа депутатов от разных фракций якобы готовится к вылету в Вашингтон для встречи с американскими конгрессменами. Как сообщает газета «Ведомости», зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, вероятно, её возглавит. Один из собеседников назвал Никонова идеальной кандидатурой для этой миссии, подчеркнув его безупречное владение английским и способность донести до западных коллег позицию России.