Иран пригрозил закрыть ещё один пролив, если США начнут наземное вторжение

Иран пригрозил перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае, если США начнут наземную операцию на территории республики, включая острова. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

Собеседник агентства заявил, что в ответ на любые наземные действия врага на иранской земле Тегеран откроет неожиданные фронты. Баб-эль-Мандеб, подчеркнул он, является одним из стратегических проливов мира, и у Ирана есть воля и возможности создать там угрозу.

Если Вашингтон намерен решать вопрос с Ормузским проливом «своими глупыми действиями», предупредил источник, то стоит быть осторожнее, чтобы не сделать ещё один участок своей проблемой.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков объяснил, что Дональд Трамп мог назвать «подарком» от Ирана решение Тегерана пропускать часть судов через Ормузский пролив. По словам эксперта, сейчас Иран пропускает через пролив танкеры дружественных стран — в первую очередь Китая и Индии, зарабатывая на этом по два миллиона долларов с каждого судна. Для Вашингтона такая ситуация, отметил он, не столь плоха, поскольку позволяет сгладить последствия мирового энергетического кризиса.