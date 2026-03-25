25 марта, 19:02

Дроны ВСУ атаковали машину и мотоцикл в Белгородской области, есть погибшие

В Белгородской области в результате атак ВСУ погибли два человека, ещё один получил тяжёлые ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений 18-летний юноша скончался на месте. В городе Грайворон от удара дрона по автомобилю погибла женщина», — уточнил он.

Водитель машины получил множественные осколочные ранения — спины, грудной клетки, головы и конечностей. Его доставили в районную больницу, позже переведут в Белгород. Автомобиль полностью сгорел. Губернатор выразил соболезнования родным погибших.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области в хуторе Бондаренков Шебекинского округа украинский дрон нанёс удар по автомобилю, в котором находился водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Полина Никифорова
