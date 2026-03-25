Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 19:17

Путин усомнился, что критики СВО пишут о трагедии на Ближнем Востоке

Деятели культуры, выступавшие против специальной военной операции, вряд ли написали что-то о сегодняшних трагических событиях на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

«Вот вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма. Я так понимаю, что после начала СВО. Но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых трагических событий на Ближнем Востоке», — заявил глава государства.

Заседание Совета по культуре прошло в режиме видеоконференции. Совет был создан указом президента в октябре 2025 года. В его состав входят известные российские деятели культуры: Никита Михалков, Валерий Гергиев, Владимир Машков, Михаил Пиотровский, Захар Прилепин и другие. Секретарём Совета является помощник президента Владимир Мединский.

Ранее Владимир Путин отметил, что киевские власти прибегают к любым методам, включая удержание захваченных мирных жителей Курской области. Президент добавил, что Киев до сих пор удерживает некоторых гражданских лиц, которых они насильственно утащили из Курской области, и пытаются менять их на военных.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Война на Ближнем Востоке
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar