Путин: Денег никогда не хватает, всё решают приоритеты

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с финансированием значимых проектов. Тема возникла во время обсуждения строительства нового корпуса Академии русского балета. Вопрос главе государства задал ректор учреждения Николай Цискаридзе. Его интересовали сроки завершения работ.

«Николай Максимович, это наверняка на 100% связано с бюджетными возможностями. <...> Денег никогда нет, это вопрос приоритетов», — заявил Путин.

Ранее глава государства поддержал идею присвоить Большому детскому хору имени Виктора Попова федеральный статус. С просьбой к нему обратился художественный руководитель коллектива Анатолий Кисляков после церемонии вручения премий.