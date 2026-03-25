Расчёты ПВО сбили ещё четыре украинских беспилотника, летевших на столицу

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё четыре дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Ранее в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли два человека, ещё один получил тяжёлые ранения. В хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений 18-летний юноша скончался на месте. В городе Грайворон от удара дрона по автомобилю погибла женщина. Водитель машины получил множественные осколочные ранения — спины, грудной клетки, головы и конечностей. Его доставили в районную больницу.