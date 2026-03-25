Якушев сообщил о строительстве в РФ 25 кампусов мирового уровня к 2030 году

В России реализуют проект по созданию 25 кампусов мирового уровня. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на окружном форуме партии «Есть результат» в Нижнем Новгороде. Он уточнил, что инициатива реализуется по поручению президента при поддержке партии.

«Это не просто здания, это точки роста, где соединяются образование, наука и производство, пространство для реализации молодёжи — от исследования до бизнес-стартапов», — рассказал Якушев.

По его словам, значительная часть объектов уже строится. Он отметил, что проект формирует новую образовательную среду, ориентированную на технологическое развитие. Якушев также сообщил о дополнительных мерах поддержки студентов. Партия продвигает создание семейных блоков в общежитиях и комнат для присмотра за детьми. Он подчеркнул, что молодые семьи не должны выбирать между рождением ребёнка и получением образования.

Кроме того, по его данным, ведётся модернизация студенческой инфраструктуры. К 2030 году планируют обновить 800 общежитий. Параллельно развивают образовательные проекты: уже работают сотни кластеров, инженерных школ и центров дополнительного обучения.

Ранее сообщалось, что в российских регионах уже начали запуск новых университетских кампусов. Президент Владимир Путин в январе дал старт работе ряда объектов в формате видеосвязи. В Южно-Сахалинске открылся студенческий городок местного университета, аналогичный проект реализовали в Екатеринбурге. В Калининграде завершили строительство общежитий в составе кампуса федерального вуза. Общий бюджет программы составляет около 150 миллиардов рублей, при этом значительную часть средств выделяет федеральный центр. Власти также приняли решение продлить программу, отметив её значение для развития регионов и образования.