В 2025 году сельское хозяйство РФ потеряло более 100 миллиардов рублей прибыли

Российские аграрии по итогам прошлого года недосчитались более 100 миллиардов рублей прибыли. О колоссальных потерях отраслевых компаний заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, его слова приводит «Интерфакс».

Ключевой проблемой, по словам парламентария, остаётся низкая стоимость производимой продукции при высоких ценах на материально-технические ресурсы. Этот диспаритет бьёт по финансовому положению отечественных фермеров.

«Это особенно обидно и опасно», — посетовал Гордеев.

С подобными трудностями, в частности, столкнулись производители молочной продукции и зерна. Он добавил, что справиться с проблемами только за счёт наращивания производства не получится.

«Главная проблема — это вопрос ценообразования на сельхозпродукцию и сельскохозяйственное сырье», — резюмировал вице-спикер.

Ранее в Госдуме поддержали закон об улучшении условий для инвесторов в свободной экономической зоне на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Там предложили разрешить брать в аренду земельные участки с правом последующего выкупа. Такая мера, как ожидается, должна дополнительно стимулировать строительство и запуск новых проектов в исторических регионах.