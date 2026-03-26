США нанесли удар по наркотеррористам в Карибском бассейне

Объединённая оперативная группа «Южное копьё» Вооружённых сил США уничтожила судно наркотеррористов в Карибском бассейне. Об этом сообщает Южное командование (SOUTHCOM).

«Разведывательные данные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Карибском бассейне и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков. В ходе этой операции были уничтожены четверо мужчин — наркотеррористов. Никто из военнослужащих США не пострадал», — заявили в Южном командовании.

А ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что подбитый истребитель США F-18 упал в Индийском океане. Самолёт был сбит на юго-востоке Ирана, в районе порта Чабахар, с помощью системы противовоздушной обороны. Впоследствии иранское государственное телевидение уточнило: истребитель сбили с помощью переносного зенитного ракетного комплекса.