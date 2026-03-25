В Корпусе стражей исламской революции Ирана заявляют, что подбитый истребитель США F-18 упал в Индийском океане.

Подбитый американский истребитель F-18 рухнул в Индийском океане. Видео © X / IRANinMumbai

«Истребитель F-18 армии американского агрессора сегодня был подбит ракетой нового комплекса противовоздушной обороны и упал в Индийском океане», — следует из заявления КСИР, опубликованного гостелерадиокомпанией Ирана.

В КСИР сообщили, что самолёт был сбит на юго-востоке Ирана, в районе порта Чабахар, с помощью системы противовоздушной обороны. Впоследствии иранское государственное телевидение уточнило: истребитель сбили с помощью переносного зенитного ракетного комплекса.

Ранее КСИР заявил о сбитом американском истребителе F-16, который потерпел крушение на территории Кувейта. В ряде публикаций также упоминается возможное падение ещё одного самолёта — F-15. По версии источников, пилот катапультировался и был эвакуирован. Официального подтверждения этих сведений со стороны США или властей Кувейта пока нет.