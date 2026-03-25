Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 17:28

КСИР сообщил о сбитом американском истребителе F-18

Обложка © Wikipedia / LCPL John Mcgarity

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что ополченцы «Басидж» сбили истребитель F-18, который принадлежит ВВС США. Их заявление распространило агентство Fars.

«Один истребитель F-18 террористической армии США был сбит огнём ПВО «Басидж» единой сети обороны Ирана», — говорится в заявлении.

Детализация места и времени инцидента не приведена.

За последние несколько дней авиация американо-израильской коалиции понесла значительные потери. Так, в ночь на 21 марта иранская армия сбила истребитель F-16 ВВС Израиля. А 19 марта соообщалось об поражении самолёта F-35 с помощью новейшей системы ПВО ВС Ирана.

Наталья Демьянова
