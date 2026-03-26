Директор лесхоза Свердловска получила штраф после наезда трактора на сотрудника

Руководитель лесхоза в Свердловске получила штраф после наезда трактора на сотрудника. Об этом сообщили по итогам судебного разбирательства. Суд установил, что женщина допустила к управлению техникой сотрудника без навыков.

Инцидент произошёл в августе 2025 года. Мужчина сел за руль трактора без опыта управления и не справился с техникой. В результате он наехал на коллегу, которого в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

На суде руководитель признала вину и частично возместила ущерб. Суд назначил ей штраф в размере 300 тысяч рублей. Дополнительно пострадавший получит компенсацию от работодателя. По данным следствия, действия обвиняемой квалифицировали как нарушение правил безопасности при выполнении работ.

