В Ростове-на-Дону в ДТП погиб чиновник управления Россельхознадзора Яблоновский

В Ростове-на-Дону в результате дорожно-транспортного происшествия погиб начальник отдела ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Павел Яблоновский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление.

Чиновник погиб 21 марта, упав с мотоцикла. По данным Госавтоинспекции, вечером на улице Димитрова водитель мотоцикла при резком торможении не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся, а мужчина 1981 года рождения скончался на месте.

«Коллектив Управления Россельхознадзора выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Павла Георгиевича. Это утрата не только для нашего Управления, которому он отдал много лет своей жизни, но и для всей Службы», — говорится в некрологе.

Яблоновский окончил Донской государственный аграрный университет в 2005 году. В Россельхознадзоре он проработал более 11 лет, пройдя путь от рядового специалиста до начальника отдела.

Ранее 22 марта в Калужской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и грузового автомобиля Shacman. В результате столкновения пострадали водитель и семь его пассажиров. По поручению прокуратуры области прокуратурой Дзержинского района организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.