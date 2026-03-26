Дмитриев пошутил, что Европу ждёт антиутопия по сценарию «Безумного Макса»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х пошутил о возможном развитии ситуации в ЕС и Великобритании. Он прокомментировал публикацию с фрагментом фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». В нём демонстрируется постапокалиптическая сцена с гонками на самодельном транспорте в условиях разрушенного мира.

«Извините, но это больше похоже на ЕС или Великобританию в следующем месяце», — написал Дмитриев.

В посте пользователь соцсети предположил, что сцена из фильма может напоминать Австралию в ближайшее время. Дмитриев в ответ указал, что, по его мнению, подобное развитие событий скорее можно ожидать в Европе.

Ранее Кирилл Дмитриев заявлял о рисках энергетического кризиса в Европе. По его оценке, действия Киева могут усиливать напряжённость на энергетических рынках. Он указывал, что атаки на инфраструктуру способны повлиять на поставки ресурсов. Дмитриев также отмечал, что такие шаги могут ускорить развитие кризисных явлений в ЕС. По его мнению, ситуация требует внимательного анализа и оценки последствий для мировой экономики.