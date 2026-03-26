Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 23:52

Ким Чен Ын встретился с Лукашенко на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Обложка © ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Церемония прошла в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Когда под встречный марш машина с президентом РБ прибыла на место церемонии, товарищ Ким Чен Ын радостно встретился с товарищем Александром Лукашенко и горячо приветствовал его визит в Пхеньян», — говорится в сообщении.

Во время приветственной церемонии стороны приняли участие в официальных мероприятиях. В составе белорусской делегации прибыли заместитель премьер-министра Юрий Шулейко, министр иностранных дел Максим Рыженков, а также главы Минздрава, Минобразования и Минпрома.

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за поздравление с переизбранием и поддержку
Напомним, в столице КНДР проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Главы государств проследовали по красной дорожке мимо выстроившегося почетного караула. В это время звучали государственные гимны, сопровождаемые артиллерийскими салютами.По завершении официальной части, Лукашенко и Ким Чен Ын направились к монументу «Освобождение». Белорусский президент возложил венок к мемориалу и почтил минутой молчания память советских солдат, павших в борьбе за освобождение Кореи от японской оккупации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Ким Чен Ын
  • Александр Лукашенко
  • КНДР
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar