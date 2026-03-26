Кабмин разрешил военкоматам давать отсрочку без явки призывника

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление об отмене обязательной явки в военкомат для получения отсрочки. Об этом говорится в документе правительства. Теперь призывная комиссия может принимать решения дистанционно.

«При наличии в реестре воинского учёта достаточных сведений, необходимых для принятия призывной комиссией в отношении призывника обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности (призыва на военную службу) или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», — говорится в постановлении.

В документе уточняется, что все данные о предоставлении отсрочки или освобождении вносятся в реестр воинского учёта. Основанием для решения служит наличие полной информации о гражданине.

Отсрочку могут получить студенты очной формы обучения, аспиранты, граждане, ухаживающие за детьми или родственниками с инвалидностью, а также сотрудники силовых структур и IT-компаний. Освобождение предоставляется, в том числе, по состоянию здоровья, при наличии учёной степени, после прохождения службы или при постоянном проживании за границей.

Ранее правительство России изменило порядок взаимодействия IT-компаний с военкоматами. Работодателей обязали сообщать об увольнении сотрудников, имеющих отсрочку, в течение пяти календарных дней. Ранее на это отводилось до двух недель. Новые правила распространяются на аккредитованные IT-организации. Власти пояснили, что мера направлена на оперативное обновление сведений о гражданах, утративших право на отсрочку. Это должно повысить точность данных в системе воинского учёта.