Кабмин сократил срок уведомления военкомата об увольнении айтишников до 5 дней

Правительство России сократило срок уведомления военкоматов об увольнении сотрудников IT-компаний, имеющих отсрочку от службы. Теперь работодатели обязаны сообщать об этом в течение 5 календарных дней вместо прежних двух недель.

Изменения закреплены в постановлении кабмина и касаются аккредитованных IT-организаций. Речь идёт о специалистах, которые пользуются правом на отсрочку от призыва. Новые правила направлены на более оперативное обновление данных о сотрудниках, утративших право на отсрочку после увольнения.

