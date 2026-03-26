Есть, чтобы не хандрить: Технолог назвала 5 суперфудов, которые спасут от весенней слабости

В переходный весенний период организм человека особенно уязвим: резкие перепады температур и дефицит витаминов после зимы выбивают из тонуса. Главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова рассказала Life.ru, как скорректировать рацион, чтобы легче пережить смену сезона.

Начать необходимо с восполнения дефицита полезных жиров. Уменьшить сезонную усталость помогут блюда, содержащие Омега-3. Этим микроэлементом богаты рыба и морепродукты, растительные масла, семена, орехи и бобовые. Такой набор продуктов сегодня несложно включить в повседневный рацион — большинство из них доступны круглый год и представлены в крупных магазинах. Однако следует не переусердствовать, так как верхний край дневной нормы человека составляет всего 4 грамма. Инесса Гладкова Главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ»

Весной также важно поддерживать водно-солевой баланс. В таких условиях человек легче адаптируется к смене сезонов, поэтому рекомендуется употреблять продукты, насыщенные калием и натрием. В рацион стоит добавить бананы, морскую капусту и свежую зелень. Свежие и богатые микроэлементами овощи и фрукты — основной инструмент борьбы с сезонной слабостью. Ещё один лёгкий способ улучшить самочувствие — съесть кусочек тёмного шоколада.

«Из-за высокого содержания какао это и приятный десерт, и полезное дополнение к привычному питанию», — отмечает эксперт. Восполнять баланс жидкости можно не только с помощью воды. Ненаваристые супы и бульоны качественно насыщают, оставляя ощущение лёгкости.

«Для людей, подверженных весенней слабости, обычный куриный бульон может стать хорошим способом поддержать организм. Готовить его необязательно в домашних условиях: сегодня можно легко найти готовые овощные супы и мясные бульоны в гипермаркетах и сервисах доставки», — советует специалист.

Однако важно не только добавлять в рацион полезные продукты, но и ограничивать употребление тех, что не приносят пользы. Ухудшить самочувствие в этот переходный период могут некоторые напитки, а также солёные снеки.

«Столкнувшись с сезонной слабостью, следует уделять больше внимания своему ежедневному рациону. Начать можно с регулирования количества употребляемого кофе, чтобы снизить нагрузку на сосуды и равномерно распределить энергию на день. Излишняя любовь к солёным продуктам и алкоголю также может негативно влиять на самочувствие», — предупреждает собеседница Life.ru.

Если реакция на погодные изменения выражена слишком сильно, лучше проконсультироваться со специалистом и не ограничиваться корректировкой питания.

