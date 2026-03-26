Строго соблюдают все правила только 10% россиян: Главные трудности Великого поста в 2026 году

Каждый четвёртый россиянин в 2026 году соблюдает Великий пост, но большинство не выдерживает его до конца. Сервис «Пакет» от X5 провёл исследование и выяснил, что россияне считают самым сложным в этот период. Результаты опроса оказались в распоряжении Life.ru.

По результатам опроса, в 2026 году Великий пост соблюдает практически каждый четвёртый житель страны (22%). При этом пятая часть опрошенных (19%) периодически придерживается поста, но не каждый год.

Ещё 9% россиян пробовали придерживаться ограничений всего один раз. При этом каждый второй никогда не соблюдал пост. Около половины респондентов выбирают мягкий формат и частично ограничивают себя, а 32% в этот период отказываются от вредных привычек, включая курение и алкоголь. Строго соблюдают все правила только около 10% опрошенных.

Эксперт объясняет, что главная причина срывов — не слабость, а образ жизни. Люди сталкиваются с нагрузкой на работе, не успевают планировать питание и не всегда находят подходящие продукты. По данным опроса, 49% не справляются из-за нехватки силы воли, 38% — из-за занятости, 35% — из-за праздников, а 32% — из-за сложности с поиском постной еды. Чаще всего россиянам тяжело отказаться от мяса и птицы (48%), сладкого (45%) и молочных продуктов (42%).

Поведение покупателей тоже меняется. Каждый третий делает покупки спонтанно, 29% заранее составляют список, а каждый десятый ищет идеи в приложениях и заказывает доставку. Почти треть россиян покупает готовые постные блюда, столько же обращают внимание на маркировку «постное». При этом у 49% расходы остаются прежними, а у каждого десятого даже снижаются.

Напомним, что Великий пост подходит к завершению, и уже 12 апреля верующие будут отмечать Светлое Христово Воскресение.