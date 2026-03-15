Молитвы в Великий пост 2026: какие читать дома, правила чтения по неделям

Время Великого поста — это особый период в жизни каждого христианина, когда мы не просто отказываемся от скоромной пищи, а возвращаемся к себе настоящим, проводим время в тишине и покаянии. Главным инструментом на этом пути становятся великопостные молитвы. Именно они наполняют воздержание смыслом, не давая превратиться в просто диету. Великий пост 2026 продлится до Великой субботы, 11 апреля, и если вы хотите пройти этот путь осознанно, важно заранее понять, какие тексты читать, как часто это делать и почему без молитвы пост теряет свою силу. Life.ru собрал полное практическое руководство: от главной молитвы Ефрема Сирина до советов на каждый день.

Главная молитва Великого поста: текст Ефрема Сирина — как и когда читать?

Главная молитва Великого поста 2026: как читать текст Ефрема Сирина? Фото © azbyka

Если спросить у священников, с чем ассоциируется великопостное богослужение, скорее всего, назовут молитву Ефрема Сирина. Это жемчужина святоотеческой поэзии, которая звучит в храмах с понедельника по пятницу и задаёт тон всей седмице. Её называют самой сильной молитвой, ведь в нескольких коротких фразах заключена вся суть нашей борьбы со страстями. Подробнее об истории этого удивительного текста мы уже рассказывали в отдельном материале. А вот текст молитвы на русском языке:

«Господи и Владыка жизни моей! Дух праздности, уныния, властолюбия и празднословия не дай мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи Царь, даруй мне видеть мои прегрешения и не осуждать брата моего, ибо благословен Ты во веки веков. Аминь».

Но просто проговаривать слова — мало. Чтение сопровождается земными поклонами. Сначала читается молитва, после каждого из трёх прошений, кроме последнего «Аминь», полагается земной поклон. Затем следует 12 поясных поклонов с краткой молитвой «Боже, очисти мя, грешного». В завершение молитва читается полностью с одним земным поклоном.

Утренние и вечерние молитвы: что меняется в Великий пост

Утренние и вечерние молитвы в Великий пост 2026: правила чтения дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Для мирянина домашнее правило не отменяется, но оно корректируется. Утренние и вечерние молитвы в Великий пост сохраняют свою основу: обычное начало, «Отче наш», «Богородице Дево», «Символ веры», но к ним добавляется покаянный акцент.

Главное дополнение — уже упомянутая молитва Ефрема Сирина в Великий пост. Её включают в конце утреннего и вечернего правила. Если у вас совсем мало времени, священники благословляют читать хотя бы краткое правило. Так называемое «Серафимово правило»: трижды «Отче наш», трижды «Богородице Дево» и единожды «Символ веры», но обязательно с добавлением этой покаянной молитвы с поклонами.

Важно понимать: какие молитвы читать в Великий пост — вопрос личного усердия и благословения. Кто-то добавляет каноны, кто-то читает Псалтирь. Главное — не количество, а качество: внимание к словам и чувство покаяния.

Кому читают молитвы в пост: Великий канон Андрея Критского и другие

Великий канон Андрея Критского и другие молитвы для чтения в Великий пост 2026. Фото © azbyka

Но как понять, кому читают молитвы в пост? Богу, святым или ангелам-хранителям? Ответ прост: все молитвы обращены к Богу, но через них меняемся мы сами. Церковь предлагает несколько ключевых текстов, которые помогают настроить душу на покаянный лад.

Великий канон Андрея Критского

Это жемчужина покаянной поэзии. Молитвы в первую неделю Великого поста в храме посвящены именно ему. С понедельника по четверг вечером читается 250 тропарей, пронизывающих всю библейскую историю. Канон читают, чтобы напомнить душе о величии Бога и глубине человеческого падения, а главное — о возможности восстать через покаяние. Вот краткий отрывок:

«Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Не прииди, душе моя, в век оный, египетский делатель, не вниди в работу фараонову...»

Интересно, что первоначальный текст Великого канона, составленный критским святым, впоследствии был восполнен другими христианскими авторами. Несмотря на то что изначально текст отличался своим художественным стилем, последующие церковные писатели нашли, чем обогатить и украсить его, доведя до уровня высочайшего литургического образца.

Псалтирь в Великий пост

Псалмы царя Давида читают, чтобы научить душу благодарить Бога в скорбях и просить Его о помощи. Это универсальный учебник молитвы. В пост благочестивые христиане стараются прочитать всю книгу полностью. «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое...»

Псалтирь является одним из ключевых произведений древнееврейской литературы и составляет особую часть Библии, что передаёт бесценный опыт общения обычного человека с Богом. Это делает тексты созвучными духовным переживаниям верующих, проходящих через непростые жизненные испытания.

Молитва «Покаяния отверзи ми двери»

Это единственное песнопение, которое объединяет период подготовки к Великому посту и сам пост. Оно появляется с началом пения Постной Триоди в Неделю о мытаре и фарисее. Мы слышим его на каждой воскресной всенощной вплоть до 5-го воскресенья Великого поста. В течение всего периода Постной Триоди «Покаяния отверзи…» поётся, как правило, 9 раз.

«Жизнодавец! Открой мне двери покаяния, ибо душа моя с раннего утра стремится к Твоему святому храму, так как храм тела моего весь осквернен; но Ты, как щедрый, очисти его по Твоей безмерной милости».

В основу первой стихиры, «Покаяния отверзи ми двери», положена притча о мытаре: из неё взяты сравнения для изображения покаянного чувства. В основе второй песни, «На спасения стези», лежит притча о блудном сыне. В основе третьей, «Множество содеянных мною лютых», предсказание Спасителя о Страшном суде.

Правила чтения молитв в Великий пост: что читать и в какой день недели

Великий пост 2026: молитвы по дням недели. Что и как читать дома? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Многие ищут чёткое расписание: понедельник — одна молитва, вторник — другая. Но здесь важно понять простую вещь: строгого устава, обязывающего мирянина читать определённые тексты по часам, не существует. Есть традиция и рекомендации Церкви, но нет жёстких правил, нарушив которые вы совершите грех.

Правила и рекомендации

Особенно в первую неделю, потом по желанию : Великий канон Андрея Критского (первые четыре дня). Это не жёсткое правило, а возможность глубоко войти в пост.

: Великий канон Андрея Критского (первые четыре дня). Это не жёсткое правило, а возможность глубоко войти в пост. Будни (пн.–пт.) всего поста: В домашнее правило обязательно включается молитва Ефрема Сирина в Великий пост с поклонами. Это, пожалуй, единственное строгое дополнение к обычному правилу.

В домашнее правило обязательно включается молитва Ефрема Сирина в Великий пост с поклонами. Это, пожалуй, единственное строгое дополнение к обычному правилу. Субботы и воскресенья: Молитва Ефрема Сирина отменяется. В эти дни можно читать акафисты, так как они имеют более радостный, хвалебный характер.

Строгих правил, что нужно читать Псалтирь именно полностью или по кафизмам, — нет. Так же, как и необязательно читать каноны святым каждый день. Это благочестивые традиции, но не обязанность. Основная задача: читать молитвы в Великий пост дома должно со вниманием, покаянием и любовью к Богу, а не для галочки.

Великий пост — это не диета и не унылое ожидание Пасхи. Это путь навстречу Богу, и молитвы — наш самый верный инструмент на этом пути. Пусть даже короткое правило, но исполняемое ежедневно с покаянным сердцем, изменит вас гораздо больше, чем многочасовое, но рассеянное чтение.

