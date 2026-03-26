С 1 апреля в РФ вступают в силу изменения в правилах перевода денежных средств

С 1 апреля в России изменятся правила перевода денежных средств. Об этом сообщила РИА «Новости» магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств. Фактически данные изменения направлены на совершенствование национальной платёжной системы и обеспечения её соответствия международному стандарту», — рассказала эксперт.

Изменения носят технический, а не концептуальный характер. Если раньше в реквизитах плательщика можно было указать краткое наименование или просто ИП, то с 1 апреля потребуется полное или сокращённое наименование юридических лиц и банков. Физические лица теперь должны указывать фамилию, имя и отчество полностью.

Индивидуальные предприниматели теперь обязаны указывать полное имя и правовой статус. Для физлиц, занимающихся частной практикой, добавятся также вид деятельности и ИНН.

Реквизит «назначение платежа» должен содержать исчерпывающие сведения о наименовании товаров (работ, услуг), номерах и датах договоров и товарных документов. Также можно указывать дополнительную информацию, но общее количество символов не должно превышать 210.

В платёжных документах появился реквизит «фактический плательщик». Его заполняют, если средства переводит не сам налогоплательщик, а его представитель. Вносятся данные плательщика: ИНН, код причины постановки на учёт (КПП) или полное имя физлица.

