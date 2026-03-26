Расчёт РСЗО «Торнадо-С» уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

На Харьковском направлении расчёт РСЗО «Торнадо-С» «Северной» группировки войск уничтожил пункт дислокации боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщили в Минобороны РФ, удар был выполнен при координации беспилотных подразделений.

«В результате удара пункт временной дислокации противника в Харьковской области, включавший укрытия и места сосредоточения личного состава, был полностью уничтожен», — говорится в заявлении. Отмечается, что точность была обеспечена благодаря новейшей аппаратуре.

Ранее расчёты БПЛА группировки «Запад» уничтожили технику Вооружённых сил Украины и сорвали ротацию подразделений противника в Харьковской области. Удар нанесли в Купянском районе. Операторы использовали FPV-дроны. Они поразили бронетранспортёр М113, боевые бронированные машины, разведывательный беспилотник и наземный робототехнический комплекс.