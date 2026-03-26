В Брянской области в результате атаки БПЛА ВСУ погибла женщина

В Брянской области жительница села Зерново погибла в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами–камикадзе село Зерново Суземского района. В результате намеренного и подлого удара, к сожалению, погибла мирная жительница. Глубокие соболезнования родным погибшей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — пишет Богомаз в своём телеграм-канале.

Ранее в селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по машине. В результате атаки женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. После оказания помощи в больнице пострадавшая была направлена на амбулаторное лечение. Транспортное средство женщины было повреждено.