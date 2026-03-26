Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 04:15

В Пулково задержали и отменили почти 30 рейсов после ограничений

Задержки и отмены затронули почти 30 рейсов на вылет из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. По информации аэропорта, часть рейсов не смогла вылететь по расписанию.

В общей сложности задержки коснулись 22 самолётов. Среди направлений — Анталья, Хургада и Москва. Ещё шесть рейсов отменили, включая маршруты в Москву и Стамбул.

Росавиация вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они действовали с 01:10 до 02:52 по московскому времени. После их снятия аэропорт возобновил работу.

Ранее над Ленинградской областью отразили масштабную атаку беспилотников. По данным региональных властей, силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА. Боевые расчёты работали в Киришском районе. В промышленной зоне зафиксировали повреждения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar