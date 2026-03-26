Источник в силовых структурах сообщил, что в Шосткинский район Сумской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают карательные отряды из состава 33-го отдельного штурмового полка. Причина — массовые отказы солдат выполнять приказы, пишет РИА «Новости».

«В Шосткинский район противник перебрасывает карательные отряды из состава 33-го ОШП, которые должны «мотивировать» отказников из состава 210-го ОШП «Берлинго», — уточнил источник.

По его данным, более 40 военнослужащих 210-го отдельного штурмового полка отказались выполнять боевые задачи. Карательные отряды также должны препятствовать эвакуации местного населения на российскую территорию.

Ранее военный эксперт сообщил, что Вооружённые силы Украины несут катастрофические потери в Константиновке. Логистика противника в городе нарушена. Российские войска вбили клин в оборону противника и разрезали украинскую группировку пополам.