В Харьковской области к селу Шевяковка были переброшены резервы неонацистов из подразделения Главного управления разведки Украины «Кракен»*. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

«В район Шевяковки противник перебросил резервы мотивированных неонацистов из террористического подразделения ГУР «Кракен»*», — заявил источник. По его словам, они прибыли под прикрытием первой отдельной бригады теробороны.

Ранее Вооружённые силы Украины начали перебрасывать в Шосткинский район Сумской области карательные отряды из состава 33-го отдельного штурмового полка. Причина — массовые отказы солдат выполнять приказы. Более 40 военнослужащих 210-го отдельного штурмового полка отказались выполнять боевые задачи.

