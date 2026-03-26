Свыше 279 тыс. боеприпасов обезвредили с 2022 года в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в беседе с ТАСС. По его словам, работа по разминированию охватывает значительные территории.

«Начиная с 2022 года, только на территории ДНР, ЛНР и Запорожской области очищена территория площадью свыше 8 598,2 га, обнаружено и обезврежено свыше 279 446 взрывоопасных предметов», — рассказал он.

Куренков уточнил, что только за 2025 год специалисты обнаружили и обезвредили почти 138 тыс. боеприпасов. При этом удалось очистить территорию площадью около 3,2 тыс. га. Он также отметил, что в текущих условиях используются различные типы боеприпасов, включая самодельные.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о числе мирных жителей, погибших от рук Вооружённых сил Украины. Исходя из данных, основанных на статистике ряда федеральных и местных органов власти, с февраля 2022 года и по начало минувшей недели от рук украинских боевиков пострадали как минимум 27 518 мирных жителей, из которых погибли по меньшей мере 7 967 человек.