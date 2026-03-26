26 марта, 04:53

Расчёты ПВО уничтожили ещё шесть БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Расчёты противовоздушной обороны ликвидировали ещё шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Таким образом, общее число уничтоженных за сутки дронов достигло 40.

ПВО отражает атаку дронов на Москву — за сутки уничтожено 34 аппарата
Ранее над Ленинградской областью также фиксировали массовую атаку беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, в регионе уничтожили более 20 БПЛА. Основные события разворачивались в Киришском районе, где отражали налёт. В результате атаки зафиксировали повреждения в промышленной зоне. При этом, по предварительной информации, пострадавших не было.

