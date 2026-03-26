Расчёты ПВО уничтожили ещё шесть БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны ликвидировали ещё шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее над Ленинградской областью также фиксировали массовую атаку беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, в регионе уничтожили более 20 БПЛА. Основные события разворачивались в Киришском районе, где отражали налёт. В результате атаки зафиксировали повреждения в промышленной зоне. При этом, по предварительной информации, пострадавших не было.