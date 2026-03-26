ПВО сбила ещё один беспилотник ВСУ, летевший на Москву
Над Москвой силами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Информации о последствиях на земле не поступало.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в своём канале в Max.
Напомним, что сегодня ранним утром на Москву двигались ещё три украинских беспилотника, которые также были сбиты системами противовоздушной обороны. Обломки упали на землю, после чего к ним выдвинулись экстренные службы.
