С начала суток системы ПВО сбили 14 беспилотников, летевших на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2
С начала суток силы ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Это следует из данных, которые приводил мэр столицы Сергей Собянин.
Так, в промежутке с 7:35 до 7:46 мэр сообщил о шести сбитых беспилотниках, а в 8:02 появилась информация о ещё одном уничтоженном БПЛА. О других сбитых дронах он также информировал в течение утра.
Ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области в хуторе Бондаренков Шебекинского округа украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
