Экспорт оливкового масла из ЕС в Россию упал до минимума за 2,5 года

В январе 2026 года экспорт оливкового масла из Евросоюза в Россию упал до минимального уровня за последние 2,5 года, составив 4,5 миллиона евро. Об этом свидетельствуют данные европейской статистической службы Eurostat.

Годом ранее этот показатель составлял 4,7 миллиона евро. Таким образом, за 12 месяцев совокупная стоимость поставок сократилась на 200 тысяч евро. Сопоставимые объёмы в последний раз фиксировались в июле 2023 года — тогда сумма составила 4,4 миллиона евро.

Крупнейшими поставщиками оливкового масла на российский рынок среди стран ЕС остались Италия (2,7 млн евро), Испания (1,2 млн) и Греция (352,9 тыс.).

