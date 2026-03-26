Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 07:09

Экспорт оливкового масла из ЕС в Россию упал до минимума за 2,5 года

Оливковое масло. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DUSAN ZIDAR

В январе 2026 года экспорт оливкового масла из Евросоюза в Россию упал до минимального уровня за последние 2,5 года, составив 4,5 миллиона евро. Об этом свидетельствуют данные европейской статистической службы Eurostat.

Годом ранее этот показатель составлял 4,7 миллиона евро. Таким образом, за 12 месяцев совокупная стоимость поставок сократилась на 200 тысяч евро. Сопоставимые объёмы в последний раз фиксировались в июле 2023 года — тогда сумма составила 4,4 миллиона евро.

Крупнейшими поставщиками оливкового масла на российский рынок среди стран ЕС остались Италия (2,7 млн евро), Испания (1,2 млн) и Греция (352,9 тыс.).

Ранее Life.ru рассказывал, что Франция в пять раз нарастила поставки вина в Россию, выбив Испанию из топ-5 крупнейших поставщиков. При этом первое место всё ещё сохраняет Италия, хотя объём её экспорта упал на 16% — до 234,5 млн долларов.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar