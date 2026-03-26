Суд в Балашихе 31 марта рассмотрит 176-миллионный иск Долиной к мошенникам
Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official
Балашихинский суд Московской области 31 марта начнёт рассматривать иск Ларисы Долиной к курьеру мошенников, которые лишили её элитной недвижимости в Хамовниках. Об этом журналистам рассказали в суде. Ответчиком заявлена курьер аферистов Анжела Цырульникова.
«Суд проведёт беседу по иску 31 марта 2026 года в 14:10 мск», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее около 50 зрителей демонстративно покинули зал во время выступления Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге. Она должна была поставить финальную точку в джазовом фестивале, но столкнулась с негативной реакцией публики.
