Суд в Балашихе 31 марта рассмотрит 176-миллионный иск Долиной к мошенникам

Балашихинский суд Московской области 31 марта начнёт рассматривать иск Ларисы Долиной к курьеру мошенников, которые лишили её элитной недвижимости в Хамовниках. Об этом журналистам рассказали в суде. Ответчиком заявлена курьер аферистов Анжела Цырульникова.

«Суд проведёт беседу по иску 31 марта 2026 года в 14:10 мск», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее около 50 зрителей демонстративно покинули зал во время выступления Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге. Она должна была поставить финальную точку в джазовом фестивале, но столкнулась с негативной реакцией публики.