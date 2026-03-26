Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 07:42

Дмитриев: Российская энергетика стала ключом выживания в мировом энергокризисе

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Российский энергетический сектор играет решающую роль не только для стран БРИКС, но и для всей мировой экономики, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Это заявление он сделал на полях заседания Национального комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках объединения БРИКС.

По словам Дмитриева, в условиях разворачивающегося мощнейшего энергетического кризиса именно государства, сохранившие закупки российских энергоносителей, получают решающее преимущество для экономического выживания.

«Безусловно, то, что мы видим, это то, что российская энергетика является абсолютно ключом к выживанию сейчас не только стран БРИКС, но и всего мира», — подчеркнул он.

Те страны, которые продолжают покупать российские энергоносители, как подчеркнул Дмитриев, оказываются в более устойчивом положении перед лицом глобального страшнейшего в истории энергетического кризиса, который вскоре начнётся.

Дмитриев пошутил, что Европу ждёт антиутопия по сценарию «Безумного Макса»
Дмитриев пошутил, что Европу ждёт антиутопия по сценарию «Безумного Макса»

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США последовательно и осознанно вытесняют Россию с европейского энергетического рынка. Вашингтон открыто демонстрирует нацеленность на глобальное лидерство в энергетической сфере, приветствуя и всемерно поддерживая процесс маргинализации российского присутствия в этой отрасли.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • БРИКС
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar