Российский энергетический сектор играет решающую роль не только для стран БРИКС, но и для всей мировой экономики, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Это заявление он сделал на полях заседания Национального комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках объединения БРИКС.

По словам Дмитриева, в условиях разворачивающегося мощнейшего энергетического кризиса именно государства, сохранившие закупки российских энергоносителей, получают решающее преимущество для экономического выживания.

«Безусловно, то, что мы видим, это то, что российская энергетика является абсолютно ключом к выживанию сейчас не только стран БРИКС, но и всего мира», — подчеркнул он.

Те страны, которые продолжают покупать российские энергоносители, как подчеркнул Дмитриев, оказываются в более устойчивом положении перед лицом глобального страшнейшего в истории энергетического кризиса, который вскоре начнётся.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США последовательно и осознанно вытесняют Россию с европейского энергетического рынка. Вашингтон открыто демонстрирует нацеленность на глобальное лидерство в энергетической сфере, приветствуя и всемерно поддерживая процесс маргинализации российского присутствия в этой отрасли.