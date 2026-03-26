В Казахстане упал беспилотник иранского происхождения

В Акжайыкском районе Западно-Казахстанской области (ЗКО) обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает местный портал «Мой город» со ссылкой на департамент полиции региона.

По данным правоохранителей, объект найден за пределами населённого пункта. В ведомстве уточнили, что обнаружены «предметы, похожие на фрагменты беспилотного летательного аппарата». Все обстоятельства происшествия выясняются.

Это не первый подобный случай в регионе. В течение 2025 года в ЗКО несколько раз находили обломки дронов. В октябре фрагменты БПЛА уже попадались в Бурлинском районе, граничащем с Оренбургской областью.

Местное издание «Уральская неделя» опубликовало фотографии, на которых, по утверждению редакции, запечатлены обломки беспилотника. По версии издания, обнаруженный дрон имеет иранское происхождение.

