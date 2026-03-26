Все частные клиники Свердловской области отказались от абортов

В Свердловской области все частные клиники по собственной инициативе отказались предоставлять услуги искусственного прерывания беременности. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники в региональном Минздраве. Руководство клиник объясняет решение этическими принципами и демографическим кризисом в стране.

«В Свердловской области такую медицинскую услугу теперь оказывают только в государственных медицинских учреждениях в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС)», — говорится в тексте издания.

Там подчёркивается, что изменения начались в декабре 2025 года, когда первые уральские клиники отказались проводить аборты, после чего отказы стали массовыми. Сейчас частные больницы ориентируются на поддержание идеи ценности жизни и материнства. Сейчас в 14 регионах России частные клиники добровольно отказались от искусственного прерывания беременности.

Ранее на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова сообщила, что за 2025 год специалистам удалось отговорить от аборта 761 женщину. По её словам, сохранить беременность помогла работа психологов.