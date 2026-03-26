Катушки Румкорфа и 3D-принтер: Как в Петербурге воссоздали первый сеанс радиосвязи

В Петербурге 130 лет назад отправили первое в мире радиосообщение. В здании Менделеевского центра СПбГУ, где произошло это событие, сегодня воссоздали знаменитый эксперимент Александра Попова. Губернатор Александр Беглов отметил, что изобретение радио стало яркой страницей в истории петербургской науки, а Северная столица всегда была местом, где рождаются прорывные идеи.

В Петербурге воссоздали легендарную первую радиопередачу Попова.

Реконструкцию провели в той самой аудитории, где 130 лет назад работал учёный. Организаторы постарались максимально приблизить обстановку к оригиналу. Артефакты для воссоздания исторического сеанса собирали буквально по всему миру: старые катушки Румкорфа, телеграфные ключи. То, что не удалось найти, напечатали на 3D-принтере, рассказал доцент кафедры астрономии СПбГУ Сергей Петров.

В 1896 году ассистент Попова Пётр Рыбкин передал азбукой Морзе сообщение на расстояние 250 метров — в соседний корпус «Жё-де пом», где раньше играли в мяч. Первая беспроводная телеграмма состояла всего из двух слов: имени и фамилии немецкого физика Генриха Герца. В XXI веке такие выходы в эфир регулируются законодательством, поэтому опыт провели в пределах одной аудитории, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Своими глазами за процессом наблюдал космонавт-испытатель Александр Гребёнкин. Герой России выступил перед собравшимися с лекцией о значении изобретения Попова, в том числе для освоения космоса. Он признался, что увлёкся радиоэлектроникой ещё в школе: в пятом или шестом классе собрал свой первый приёмник, и это увлечение во многом определило его будущую профессию.

Здание Менделеевского центра украшает мемориальная доска в память о событии 130-летней давности. У парадной лестницы сегодня также открыли выставку, посвящённую работам знаменитого выпускника вуза — изобретателя радио Александра Попова.

А ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге разработали 3D-модель подземного пространства города. Модель позволит безопасно осваивать подземное пространство растущего мегаполиса — от метро и автобанов до подземных городов.