26 марта, 08:35

Береговая охрана Турции: Последствий после атаки на Altura нет

Обложка © DALL-E / Life.ru

Негативных последствий после атаки на танкер Altura в Черном море нет. Об этом сообщили в Командовании береговой охраны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем и не вызывает опасений. Речь, в частности, идет об отсутствии пожара на борту и угрозы разлива нефти.

По данным турецкой стороны, с экипажем тоже все в порядке. В береговой охране уточнили, что члены команды не запрашивали эвакуацию.

Об атаке на Altura стало известно утром 26 марта. Ранее сообщалось, что инцидент произошел примерно в 15 милях от Босфора.

На борту, по опубликованным данным, находилось около 140 тысяч тонн нефти. Также сообщалось, что никто из 27 членов команды не пострадал.

Коц сообщил подробности удара по турецкому танкеру с нефтью из России
Марина Фещенко
