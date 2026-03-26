Береговая охрана Турции: Последствий после атаки на Altura нет

Негативных последствий после атаки на танкер Altura в Черном море нет. Об этом сообщили в Командовании береговой охраны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем и не вызывает опасений. Речь, в частности, идет об отсутствии пожара на борту и угрозы разлива нефти.

По данным турецкой стороны, с экипажем тоже все в порядке. В береговой охране уточнили, что члены команды не запрашивали эвакуацию.

Об атаке на Altura стало известно утром 26 марта. Ранее сообщалось, что инцидент произошел примерно в 15 милях от Босфора.

На борту, по опубликованным данным, находилось около 140 тысяч тонн нефти. Также сообщалось, что никто из 27 членов команды не пострадал.