Военкор Александр Коц сообщил подробности атаки на турецкий танкер ALTURA в Черном море. По его словам, судно, перевозившее российскую нефть, попало под удар беспилотников в 15 милях от Босфора.

На борту находилось 140 тысяч тонн сырой нефти. Экипаж состоял из 27 граждан Турции, никто из них, по предварительным данным, не пострадал, но сам танкер получил повреждения.

Коц подчеркнул, что это не первый случай атаки украинских дронов на гражданские суда в Черном море. Такие действия стали возможны из-за ощущения безнаказанности у Киева.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова поставлять нефть и газ в Европу при наличии соответствующего сигнала.