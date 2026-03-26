Россиянам назвали города, где аренда домиков на майские взлетела до 150 тысяч
Аренда домов на майские подорожала до 60% в крупных городах РФ
Обложка © «Шедеврум»
Снять частный домик на майские праздники в этом году обойдется значительно дороже, чем год назад. Средняя стоимость суточного отдыха на природе выросла на 60% — с 9–10 тысяч до 14–15 тысяч рублей. Свободные варианты уходят мгновенно, а оставшиеся предложения дорожают с каждым днем. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.
Лидером по динамике цен стал Санкт-Петербург. Там аренда жилья на майские праздники бьёт рекорды: стоимость подскочила почти на 70% по сравнению с обычными выходными. В Северной столице сутки пребывания в загородном доме обойдутся в 23–26 тысяч рублей. В Москве средний чек чуть скромнее — около 15 тысяч.
Рекордсменами по абсолютной стоимости стали глэмпинги в красивых локациях. Например, треугольный домик с панорамными окнами в Наро-Фоминске в обычные дни сдают за 10,5 тысячи рублей. На праздники 9–10 мая владельцы просят уже 150 тысяч за сутки. В услуги при этом входит только мангальная зона и близость к столице.
В регионах ситуация неоднородная. В Нижнем Новгороде цены поднялись на 20%, в Калининграде — на 10–15%, а в Дагестане стоимость практически замерла на месте. Сильнее всего скачок ощутим в Казани: там отдельные предложения по глэмпингам на майские взлетели в 2–2,5 раза выше обычного прайса.
