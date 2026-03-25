Отдыхаем от изнасилований и краж: Криминалист нашёл неожиданные плюсы в коротких майских праздниках

Майские праздники, которые в этом году окажутся самыми короткими за последние восемь лет, могут неожиданным и положительным образом повлиять на криминогенную обстановку в стране. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал криминалист Михаил Игнатов.

Я думаю, что чем короче праздники, тем ниже криминогенная обстановка. Это уже аксиома. Потому что во время праздников люди, понятно, расслабляются, начинают употреблять спиртные напитки в большом количестве. Когда, допустим, один-два дня, они знают, что завтра на работу, так не пьют, а где алкоголь — там криминал, а тут, когда майские огромные, — свободно, и можно всё. И вот это вот чрезмерное употребление алкоголя влечёт за собой последствия, очень нехорошие последствия. Михаил Игнатов Криминалист

Короткие каникулы, как считает Игнатов, прежде всего скажутся на снижении бытовой преступности. Домашние посиделки, которые при долгих выходных нередко оборачиваются драками и поножовщиной, в этом году будут сведены к минимуму. Сократится и количество уличных хулиганств, а также грабежей и разбоев, которые чаще всего совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

«Ну и, конечно, это касается квартирных краж. Кража имущества, автомобилей — люди на большие праздники, как правило, уезжают куда-нибудь отдыхать: в другой регион или за границу. А когда времени мало, далеко не уедешь, наоборот, чаще едут на дачи на своей машине. Поэтому в том числе и квартирные кражи тоже сократятся», — подчеркнул эксперт.

По мнению эксперта, аналогичная тенденция коснётся и особо тяжких преступлений, включая изнасилования и убийства. Люди просто не успеют войти в состояние длительной расслабленности, после которой часто наступают тяжёлые последствия. Поэтому, по мнению Игнатова, очень хорошо, когда майские праздники короткие.

Напомним, что майские праздники в России в 2026 году станут самыми короткими за последние восемь лет. Причина кроется в рекордных новогодних каникулах. В начале года россияне отдыхали 12 дней подряд — с 31 декабря по 11 января, что и повлияло на распределение выходных в течение года.