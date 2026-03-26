Российская армия взяла под контроль Шевяковку под Купянском
© ТАСС / Александр Полегенько
Российские военные освободили населённый пункт Шевяковка в Харьковской области. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Минобороны.
Взять населённый пункт под контроль удалось благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Север».
Село Шевяковка находится в районе Купянска. По данным на 2001 год, там проживало около 30 человек.
Ранее сообщалось, что в период с 16 по 22 марта российские подразделения продолжили наступление в зоне проведения спецоперации, установив контроль над территорией площадью около 32,7 квадратного километра. Этот показатель сопоставим с результатами предыдущей недели, когда было занято 34,4 квадратного километра. Наиболее существенные изменения отмечены на участке между Константиновкой и Красным Лиманом, а также на Краматорском и Славянском направлениях.
