Российская армия взяла под контроль Шевяковку под Купянском

Село Шевяковка находится в районе Купянска. По данным на 2001 год, там проживало около 30 человек.

Ранее сообщалось, что в период с 16 по 22 марта российские подразделения продолжили наступление в зоне проведения спецоперации, установив контроль над территорией площадью около 32,7 квадратного километра. Этот показатель сопоставим с результатами предыдущей недели, когда было занято 34,4 квадратного километра. Наиболее существенные изменения отмечены на участке между Константиновкой и Красным Лиманом, а также на Краматорском и Славянском направлениях.