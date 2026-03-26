Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 09:55

Российский боец Александр рассказал, как сбивает дроны ВСУ верёвками с гайками

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащий 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Александр поделился нестандартной тактикой борьбы с беспилотниками. Для нейтрализации летательных аппаратов противника он использует обычные верёвки с гайками, передаёт RT.

Суть метода заключается в следующем: импровизированный груз сбрасывают на лопасти коптера. Бечёвка наматывается на винты, дрон теряет управление и превращается в подвешенный груз. После этого остаётся лишь забрать его.

«Противник может картинку наблюдать, но сделать уже ничего не может. Он просто смотрит, куда он улетает, и то, пока у него связь не пропадёт», — пояснил боец.

Захваченные аппараты затем перепрошивают и используют для нужд российских подразделений. Для разных типов беспилотников, как уточнил Александр, подбираются различные варианты снаряжения. Например, для лёгкого Mavic подходит тонкая бельевая верёвка, а для более мощного FPV требуется более толстая — иначе он может её перерубить.

Результативность такого подхода впечатляет. Только в январе бойцу удалось сбить 105 вражеских дронов. А с 2024 года общее число нейтрализованных им летательных аппаратов достигло полутора тысяч.

«Бабушка божий одуванчик» из Челябинска сломала руку, спасаясь от дрона ВСУ
«Бабушка божий одуванчик» из Челябинска сломала руку, спасаясь от дрона ВСУ

А ранее Life.ru писал, что российский боец с позывным Цезарь чудом выжил после удара FPV-дрона ВСУ. Несмотря на пережитое, военный не собирается оставлять службу. После окончания СВО он планирует получить высшее военное образование.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
