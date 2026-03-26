Российский боец Александр рассказал, как сбивает дроны ВСУ верёвками с гайками
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Военнослужащий 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Александр поделился нестандартной тактикой борьбы с беспилотниками. Для нейтрализации летательных аппаратов противника он использует обычные верёвки с гайками, передаёт RT.
Суть метода заключается в следующем: импровизированный груз сбрасывают на лопасти коптера. Бечёвка наматывается на винты, дрон теряет управление и превращается в подвешенный груз. После этого остаётся лишь забрать его.
«Противник может картинку наблюдать, но сделать уже ничего не может. Он просто смотрит, куда он улетает, и то, пока у него связь не пропадёт», — пояснил боец.
Захваченные аппараты затем перепрошивают и используют для нужд российских подразделений. Для разных типов беспилотников, как уточнил Александр, подбираются различные варианты снаряжения. Например, для лёгкого Mavic подходит тонкая бельевая верёвка, а для более мощного FPV требуется более толстая — иначе он может её перерубить.
Результативность такого подхода впечатляет. Только в январе бойцу удалось сбить 105 вражеских дронов. А с 2024 года общее число нейтрализованных им летательных аппаратов достигло полутора тысяч.
