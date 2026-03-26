Песков призвал не верить вбросам по теме войны на Ближнем Востоке

Сегодня средства массовой информации публикуют немало вбросов по теме развития войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя публикации западных журналистов о якобе военно-технической поддержки Ираном со стороны РФ, представитель Кремля призвал не обращать на них внимание.

«Сейчас очень много лживых вбросов в средствах массовой информации, и даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы», — сказал он.

Ранее в Иране в очередной раз отказались от переговоров с США. В парламенте Исламской Республики назвали диалог с «дьяволом» стратегической ошибкой, отметив, что беседовать с агрессором будут ракеты.